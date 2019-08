Nadia Toffa, arriva anche il messaggio di Maria De Filippi, che attraverso il profilo Instagram di Uomini e Donne, condivide il suo ricordo della giornalista: parole che fanno riflettere.

La morte di Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori del pubblico televisivo. Una morte prematura e ‘ingiusta’, arrivata alla fine di una lunga e difficile battaglia contro un mostro più grande di lei, che la giornalista non è riuscita a sconfiggere. Nei cuori di amici e colleghi il sorriso e la grande forza di Nadia, che fino all’ultimo non ha mollato e soprattutto non ha mai perso la sua dignità e il suo sorriso. E lo sa anche Maria De Filippi, che ha voluto ricordare la Toffa dedicandole un messaggio su Instagram: le parole della conduttrice fanno riflettere.

Nadia Toffa, il messaggio di Maria De Filippi: ‘Mi sento una scema…’

Nadia Toffa ha perso la sua battaglia contro il cancro e si è spenta questa mattina a soli 40 anni. Un dolore indescrivibile per la sua famiglia, ma anche per gli amici e i colleghi che in questi mesi l’hanno vista combattere e soffrire, ma mai arrendersi. Lo ha sottolineato anche Maria De Filippi, che ha voluto ricordare Nadia con un lungo messaggio condiviso sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne.

Sotto la foto di Nadia che sorride luminosa, le parole di Maria De Filippi fanno riflettere. La conduttrice ricorda i momenti difficili della Toffa, in cui l’ha vista combattere e soffrire tanto, ma sottolinea il suo atteggiamento sempre positivo, il fatto che sopportava con il sorriso le cure invasive a cui era costretta a sottoporsi, facendole sembrare una sciocchezza. Un atteggiamento, dichiara la De Filippi, che ha dato forza a tante persone che ancora lottano contro la malattia, e che ha insegnato tanto anche a lei: ‘Quanto sono scema a pensare che faccio cose importanti. Tu sei qualcosa di importante per me e per chi ti ha conosciuto’.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI