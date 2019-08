Nadia Toffa è morta, Barbara D’Urso la ricorda su Instagram con un commovente messaggio e poi prende una drastica decisione: ecco cosa intende fare.

Nadia Toffa è morta questa mattina a 40 anni, dopo aver lottato invano contro un cancro cerebrale. Centinaia, forse migliaia, i messaggi di cordoglio di colleghi e amici sul web, in particolare su Instagram, dove non si contano le parole di affetto e i ricordi di chi ha condiviso un pezzo di vita con la giornalista. Tra questi non è mancato il messaggio di Barbara D’Urso, che ha voluto dedicare una poesia a Nadia. Dopo il suo post, la conduttrice ha preso una decisione, che ha condiviso nelle storie Instagram.

Morte Nadia Toffa, Barbara D’Urso condivide coi fan la sua scelta: ecco cosa ha deciso

La notizia della morte di Nadia Toffa ha sconvolto tutti, dal pubblico che la seguiva con affetto e ha condiviso con lei il lungo percorso della malattia tramite i social, agli amici e addetti ai lavori del mondo televisivo, che continuano a invadere Instagram di messaggi affettuosi nei confronti della Toffa. Anche Barbara D’urso ha condiviso il suo ricordo di Nadia con i follower, dedicandole una poesia che lei stessa le aveva inviato tempo fa, e salutandola con il tenero appellativo di ‘TesorA’. Un ricordo tenero e molto commovente, come del resto tutti quelli che pian piano stanno venendo alla luce da parte di chi ha conosciuto e voluto bene alla ‘piccola grande Nadia’.

Dopo il suo messaggio, però, la D’urso ha fatto una scelta, che ha condiviso con i fan nelle storie Instagram.

In questi casi non servono tante parole, e lo sa anche Barbara D’Urso, che in maniera chiara e diretta ha annunciato che almeno per la giornata di oggi sarà in silenzio, per rispettare la tristezza e il dolore che sta vivendo per la morte di Nadia. ‘Niente storie oggi, sono triste’, scrive la conduttrice.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI