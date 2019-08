Morte di Nadia Toffa, continuano i messaggi di addio da parte di amici e colleghi sui social: il ricordo della ‘iena’ Giulio Golia è commovente, ‘Mi chiamavi così…’

La notizia della morte di Nadia Toffa sta facendo in poche ore il giro del web. Un epilogo peggiore non lo si poteva immaginare per la giovane conduttrice e inviata de ‘Le Iene’, che ha lottato con tutte le sue forze e sempre con il sorriso contro un cancro cerebrale, che alla fine non le ha lasciato scampo. Una morte prematura, a soli 40 anni, che ha sconvolto l’opinione pubblica. Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi sui social, e in particolare su Instagram, che è invaso di foto di Nadia, con didascalie di dolore e soprattutto di ricordi condivisi con lei. Uno dei più toccanti è quello di Giulio Golia, suo amico e collega a ‘Le Iene’.

Nadia Toffa, lo straziante messaggio di Giulio Golia: ‘Mi chiamavi così…’

Nadia Toffa si è spenta a soli 40 anni per un cancro che non è riuscita a vincere, nonostante una battaglia faticosa ma portata avanti sempre a testa alta e con il sorriso. Un sorriso che non se ne va dalla testa di chi le ha voluto bene e continua a volergliene anche ora che lei non c’è più. Uno di questi è sicuramente il gironalista e inviato de ‘Le Iene’ Giulio Golia, suo grande amico, nonché collega, che ha scritto un commovente messaggio su Instagram.

‘Mi dicevi sempre che ero il tuo orso buono’, scrive Golia, che ricorda così il nomignolo affettuoso con cui lo appellava Nadia. La foto condivisa dal giornalista non ha bisogno di spiegazioni, le immagini parlano chiaro e raccontano l’affetto e l’amicizia che legava i due. Golia racconta che spesso lui e Nadia hanno avuto degli scontri, sempre finiti con un abbraccio, come succede nelle vere famiglie. Una famiglia che oggi piange una figlia, una sorella. Una persona cara, coraggiosa, sempre pronta a nuove sfide, come racconta Giulio, per il quale nulla sarà più come prima.

