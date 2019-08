Nadia Toffa, Frank Matano ricorda: “Ti incontravamo lì alle tre di notte”

View this post on Instagram

L’amore che avevi per il tuo lavoro, per le persone e per la giustizia mi ha sempre fatto sentire piccolo piccolo quando ero con te. Ho tante storie che non dimenticherò, le vacanze in Puglia, quella notte che veniste a casa mia tu Davide e Max per aiutarmi, quando ti beccavamo in redazione alle tre di notte. Grazie di quello che hai fatto per noi e ti chiedo scusa per come si è comportato il mondo alcune volte con te. Ti abbraccio, ci vediamo in giro Toffa.