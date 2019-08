Chi è esattamente Salmo? Ecco cosa occorre sapere sul giovane rapper che detiene la scena musicale: partiremo dall’età fino alla sua carriera.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di Salmo. Ed, in particolare, dello scontro social con il rapper napoletano Luché. Pochissime ore fa, infatti, i due cantanti sono stati i protagonisti di un accesso e velenoso scambio di opinioni su Instagram. Ebbene. Conoscete proprio tutto di Salmo? Beh, questo è l’articolo adatto per voi. Com’è nostro solito fare, risponderemo a tutte quelle domande legate a questo personaggio musicale. Partiremo, quindi, dall’età. Fino a parlarvi, poi, della sua carriera, della sua vita privata e, perché no, anche di qualche piccola curiosità. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Salmo, chi è il giovane rapper? Ecco la sua età e carriera musicale

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, è nato ad Olbia, in provincia della Sardegna, il 29 giugno 1984. Il suo debutto nel mondo musicale avviene in giovane età. Quando, proprio in fase adolescenziale, inizia a compare le sue prime rime. Soltanto nel 2004, però, entra a tutti gli effetti nell’ambiente musicale. È proprio in quest’anno che pubblica la sua prima demo, intitolata Sotto Pelle. E, nel 2005, Mr Antipatia. Ma non solo. Perché, il vero e proprio successo avviene nel 2011, quando pubblica il suo primo disco: The Island Chainsaw Massacre.Questo non solo gli consente di ottenere un successo davvero illimitato, ma, soprattutto, di detenere un posto all’interno dell’ambiente del rap. Il culmine del suo successo avverrà nel 2013 quando, con la pubblicazione dell’album Midnite,il giovane rapper ottiene anche il consenso della critica. Da quel momento, quindi, la sua carriera è tutta in ascesa. Il seguito è davvero clamoroso. Grazie anche a diversi featuring a cui Maurizio ha preso parte. Nel 2016, pubblica il disco Hellvisback e, infine, recentemente l’album Playlist. In entrambi casi, il successo è stato pazzesco.

Vita privata e curiosità del giovane rapper sardo

Attualmente, Salmo è fidanzato con Greta Manardo. La giovane ha 14 anni di meno ed ha un’abile atleta. La ragazza, infatti, è campionessa di kitesurf freestyle. Ovvero? La variante del surf consiste nell’atterrare sull’acqua facendosi, poi, trascinare da un’aquilone. Ma non finita qui. Sapete che Salmo è stato anche regista? Ebbene si. Nel 2014, infatti, ha aiutato Jovanotti alla realizzazione per il videoclip di Sabato.

