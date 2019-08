Chi è Moreno Moser: età, vita privata e profilo Instagram del ciclista, cugino di primo grado di Ignazio Moser, che presto potrebbe sbarcare in tv.

Moreno Moser, un cognome una garanzia. Parliamo del cugino di primo grado di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Un ciclista professionista, così come gli zii Francesco, Aldo ed Enzo, il padre Diego e lo stesso cugino Ignazio, anche lui trentino di nascita. Sarà lui ad accompagnare Ignazio nell’avventura di Pechino Express, qualora fosse confermata l’indiscrezione diffusa dal settimanale Chi. I due cugini potrebbero prendere parte al reality, se ‘Nacho’ si convincerà ad allontanarsi dalla sua Cecilia, della quale è follemente innamorato. Ma se di Ignazio si sa ormai tutto, molto meno sappiamo su Moreno: proviamo a consocerlo meglio.

Moreno Moser, tutto sul cugino di Ignazio: è un ciclista anche lui

Moreno Moser è nato nel giorno di Natale, il 25 dicembre del 1990. Una data doppiamente speciale dunque per la sua famiglia, tutta con un passato nel ciclismo. Anche Moreno è stato ed è tuttora un ciclista, anche se lo scorso 13 maggio ha abbandonato le corse professionistiche, a soli 29 anni. Tantissime le gare a cui ha preso parte nella sua carriera, cominciata a soli 17 anni e culminata con l’ingresso nel professionismo nel 2012. Dopo 7 anni da professionista, che gli hanno regalato, tra gli altri, anche un bronzo ai Campionati Europei, Moser ha salutato le corse, ma non si separa mai dalla sua bici, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram.

Un profilo tutto dedicato alla sua più grande passione, con foto e ricordi della sua carriera, e momenti di viaggio personale, sempre in bici. Da Instagram traspare anche la passione di Moreno per gli animali e per il suo gatto Prince in particolare. Legatissimo al cugino Ignazio, come dimostrano le numerose foto con lui, Moreno sembra aver legato molto anche con Cecilia Rodriguez. Il cugino di Ignazio ha condiviso dei giorni di vacanza con la coppia a Ibiza, e Chechu ha commentato molte delle sue foto chiedendogli di tornare da loro per continuare a divertirsi insieme. Chissà se ora sarà proprio Moreno a ‘separare’ i due piccioncini, per partire con il cugino alla volta di Pechino Express.

