Giulia De Lellis ha organizzato una festa a sorpresa per Andrea Iannone: su Instagram l’incantevole foto di coppia.

Sono ormai la coppia più amata e seguita al momento: Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre più innamorati ed in occasione del compleanno del pilota di Moto GP, la dolce ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi diventata una delle influencer più famose in Italia, ha avuto un pensiero davvero incredibile per lui. La sera del 13 agosto GDL ha organizzato una festa a sorpresa per il suo fidanzato che il 9 agosto ha compiuto 30 anni. Un meraviglioso party in una masseria pugliese ha reso la serata indimenticabile per il festeggiato e gli invitati. Poche ore fa alcuni scatti della festa pubblicati dalla fashion blogger hanno lasciato tutti senza parole.

Giulia De Lellis festa a sorpresa per Andrea Iannone: su Instagram la dedica d’amore

Per il compleanno di Andrea Iannone in una masseria pugliese ci sono stati grandi festeggiamenti organizzati da Giulia De Lellis. L’influencer ha curato tutto nei minimi dettagli per i 30 anni del suo fidanzato: location mozzafiato e tantissimo cibo super gustoso. Il festeggiato e gli ospiti hanno trascorso una magnifica serata. Sul profilo della fashion blogger ex corteggiatrice di Uomini e Donne poche ore fa sono spuntate quattro fotografie della serata: Giulia e Andrea innamorati più che mai si abbracciano e ridono insieme.

“Al mio amore“, scrive la giovane romana e dopo pochi minuti arriva anche la risposta del suo amato pilota di Moto GP: “Mi hai regalato un sogno… grazie per tutto ciò che hai fatto! Love you”.