Nadia Toffa sapeva di stare per morire: la rivelazione straziante dell’amico

Nadia Toffa sapeva di dover morire: la confessione straziante che adesso diventa straziante

Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi le ha voluto bene. Il suo fisioterapista, amico di famiglia, Fabrizio Gardina, ha parlato di lei e di come ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita in un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’. Un po’ come tutti, ha un ottimo ricordo di Nadia. Di lei si ha l’immagine di una persona che davvero aveva una gran voglia di farcela. Non si abbatteva mai, non si dava mai per vinta. Voleva vincere e sconfiggere il cancro che, però, pian piano, l’ha distrutta.

Nadia Toffa sapeva di stare per morire

“Non si è mai lamentata di nulla”, racconta Fabrizio alle pagine de Il Messaggero”, poi continua: “Non ha mai voluto parlare della morte, direttamente, ma sapeva benissimo che stava per affrontare questo passaggio. Ripeto: era lei a confortarci, anche perché sapeva che la vita va oltre la vita”.

Insomma, una gran forza d’animo quella di Nadia. Era difficile sorridere, come faceva lei, quando la si vedeva sul letto d’ospedale con la chemio attaccata al braccio. “Non siamo malati, siamo guerrieri”: così si autodefiniva e così parlava dei malati di cancro. Lo disse, lo urlò ad alta voce in diretta tv a Le Iene. Inoltre, il suo fisioterapista aggiunge: “Diceva che probabilmente avrebbe dovuto fare qualcos’altro da un’altra parte. Sapeva di aver fatto tutto quello che poteva, qua. E lo ha dimostrato con i fatti. Sono sicuro che sta già lottando da qualche altra parte, così come ha fatto su questa terra”. Parole che toccano il cuore quelle di Fabrizio Gardina.Nadia sapeva che stava andando incontro a quel ‘passaggio’ di cui non parlava direttamente. A differenza di quanto faceva con la malattia che pian piano l’ha consumata sempre più. Anche noi, come Fabrizio, siamo sicuri che Nadia stia già lottando da qualche altra parte come una vera guerriera, sempre con il suo meraviglioso sorriso.