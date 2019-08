Anna Tatangelo posta una foto bollente su Instagram: è in costume, voltata di spalle e c’è veramente pochissimo spazio per l’immaginazione

Anna Tatangelo fa diventare Instagram un posto a dir poco bollente dove poter trascorrere questi giorni d’agosto. Sì, perché con una foto così, diventa proprio difficile non far alzare la temperatura. Costume rosso molto stretto, solo una maglietta a coprire il busto, ma è girata di spalle e lascia poco spazio all’immaginazione. Costume, tra l’altro, abbinato con occhiali e rossetto. Un tocco di stile non proprio banale per la Tatangelo che, non solo è tra le più brave cantanti italiane, ma è anche di una bellezza straordinaria.

Anna Tatangelo in costume: Instagram bollente

Non si può resistere ad una foto così. Lo sanno bene i follower di Instagram di Anna Tatangelo che le dedicano più di un complimento nei commenti. Anzi, qualcuno scrive anche: “Stima profonda per Gigi D’Alessio”. Stima profonda per il cantante che ha al suo fianco una donna del genere, per intenderci.

In questo scatto è leggermente voltata di spalle e, dunque, c’è pochissimo spazio per l’immaginazione dal momento che il costume è striminzito. “Day Off” scrive nel suo post Instagram, per indicare che in quel momento è in totale relax e probabilmente non vuole essere disturbata.

A commentare, tra l’altro, non sono solo uomini. Ci sono anche delle donne che lasciano commenti molto carini: “Ma vogliamo parlare della tua bellezza?? 😍😍😍 Non vedo l’ora di poterti vedere un’altra volta durante il nuovo tour…. Mi manca poco per convincere i miei🤣❤️ PS: Sei strepitosa”. Oppure: “Ma quanto sei bella tu??? Spero di vederti presto, magari un raduno”. Insomma, tutti, ma proprio tutti, si innamorano di Anna Tatangelo con questa foto che la ritrae in costume. C’è anche chi scrive: “La perfezione esiste ed ha il tuo nome”, tanto per rimanere in tema.

