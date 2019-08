View this post on Instagram

ASPIRINA, Sei anni fa, avevo deciso di tornare in Argentina, per diversi motivi, ma quello principale era che mi mancava casa, la mia famiglia, i miei amici. Al improvviso è arrivata lei, che a dire la verità non volevo più avere un cane per il semplice motivo che quando ti abandonando soffri tanto. Ma quando l’ho vista, mi sono innamorata subito e non ho potuto farci a meno di lei. Oggi ringrazio averti nella mia vita, perché quello che mi hai dato in quel periodo e continui a darmi è indescrivibile. E anche se vi sembrera molto strano e banale, lei col suo amore mi ha fatto capire tante cose, …… quindi ho presso lei, un aereo, e sono venuta in Italia a construiré la vita che volevo, e oggi casa mia e anche qui! GRAZIE