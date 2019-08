L’autore delle Iene, Davide Parenti, ha ricordato Nadia Toffa in un’intervista: ecco cosa ha dichiarato sulla giornalista.

Sono passati dei giorni dalla scomparsa di Nadia Toffa e la notizia è tra i pensieri di tutti: la giornalista de Le Iene ha combattuto fino all’ultimo contro un terribile cancro al cervello. Amici, colleghi e personaggi dello spettacolo da giorni condividono post, messaggi e omaggi per la 40enne che ha lasciato un grande vuoto nel panorama televisivo italiano. Anche l’autore delle Iene, Davide Parenti, ha ricordato Nadia in un’intervista a Il Messaggero. Ecco le sue parole.

Nadia Toffa, l’autore delle Iene Davide Parenti: “Sapeva già che sarebbe andata così”

In un’intervista a Il Messaggero, Davide Parenti, autore delle Iene, ha salutato Nadia Toffa dichiarando commoventi parole sul suo conto. “Sono contento che così tanta gente le abbia voluto bene. E’ una cosa che fa bene a tutti anche a chi in quest’anno e mezzo le è stato vicino. Soffrivamo il fatto che lei soffrisse, è stata brava a portare avanti tutto, nonostante le operazioni. E’ difficile stare vicino ad una persona che ha il destino segnato e Nadia lo sapeva. E’ andata avanti lo stesso, ha condotto il programma sapendo che sarebbe finita così”: sono queste le parole dell’autore del programma.

L’uomo ha spiegato che il fatto che lei lavorasse l’ha aiutata a restare in vita più di quanto la malattia potesse permettere: “E’ una malattia spietata. Sono stati bravissimi i suoi dottori ad allungarle la vita con le giuste cure, ma aver continuato a lavorare, avere un appuntamento, un impegno con il suo pubblico, era per lei una ragione per continuare a vivere”.

Davide ha spiegato che a fine stagione era stremata e che faceva fatica anche a camminare: le sue condizioni si sono aggravate all’ultimo.