Nadia Toffa, ai funerali c’era anche Davide Parenti: il suo gesto è da pelle d’oca, momento di altissima commozione quando si è avvicinato alla bara

Nadia Toffa, stamattina i funerali si sono tenuti alla Cattedrale di Brescia, celebrati da Don Patriciello (parroco di Caivano, Napoli, e simbolo della lotta alla terra dei fuochi). La folla commossa, la bara bianca, gli applausi che sembravano infiniti. Ma c’è un altro gesto che ha emozionato veramente tutti. Un gesto che non poteva passare inosservato.

Nadia Toffa, il gesto di Davide Parenti ai funerali

Non poteva non essere presente. Non poteva non essere lì per l’ultimo saluto alla sua cara collega. Davide Parenti, autore de Le Iene, era molto legato alla sua Nadia Toffa. L’aveva scelta per il programma perché vedeva in lei il fuoco della passione che ardeva per quel lavoro che era prima una passione.

Così, il suo gesto non è passato inosservato. Stando a quanto si apprende da Leggo.it, Davide Parenti si è avvicinato alla bara e vi ha poggiato sopra la cravatta nera de Le Iene. Davide Parenti le è stato molto vicino durante l’ultimo periodo. Nel momento in cui Nadia era in grave difficoltà e stava per salutare la vita terrena. Ne ha sempre parlato come di una ‘guerriera’. Del resto, è così che Nadia si definiva. Ed è così che definiva tutte le persone che lottano contro il cancro. Non malati, ma guerrieri.

Folla gremita ai funerali

La macchina arriva davanti alla Cattedrale di Brescia tra gli applausi di una folla che vuole dare l’ultimo saluto a Nadia Toffa. Non tutti riescono ad entrare all’interno, ma si accontentano di essere lì. Anche fuori. Gli applausi scroscianti, il volto addolorato della mamma che scende dal carro funebre. La bara bianca. Il silenzio rotto soltanto dal timido e composto battito di mani dei presenti. Momenti di altissima commozione in segno di rispetto per la ‘Iena’ più amata di sempre.