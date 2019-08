Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi 17 agosto: dopo la pausa di Ferragosto e l’ultima vincita, il jackpot riparte da 50 milioni

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, 17 agosto 2019: a partire dalle 20.00 di questa sera aggiorneremo in tempo reale la tabella con i numeri del Lotto, poi passeremo al Superenalotto per arrivare infine al 10eLotto. Dopo la pausa di Ferragosto in cui non ci sono state estrazioni, si torna a tentare la fortuna con un Jackpot del Superenalotto che arriva a 50 milioni di euro. Sì, perché ricordiamo che c’è stato un fortunatissimo vincitore di Lodi a sbancare la lotteria con il montepremi più alto di sempre: 209 milioni di euro.

Potrebbe interessarti anche:

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 17 agosto 2019: aggiornamenti in diretta

Ancora fari puntati sul Superenalotto: già, perché nonostante sia stata indovinata la sestina vincente dei sogni, ci sono già in palio 50 milioni di euro. Parliamo di uno dei premi più alti d’Europa, anticipato solo dagli 84 milioni dell’Euromillions e dai 75 milioni dell’Eurojackpot. Come è potuto accadere? Sì, sappiamo che in tanti si sono posti questa domanda. In pratica, i 50 milioni sono stati messi da parte pian piano a partire dall’ultimo 6 nelle estrazioni in cui non sono stati realizzati dei 5+, con mezzo montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre la restante parte va a ricostituire il montepremi di ripartenza.

Lotto, i numeri estratti

Nazionale

Bari 22 2 10 38 60

Cagliari

Firenze

Genova 39 29 89 60 24

Milano 73 87 35 48 76

Napoli 88 14 23 29 54

Palermo 38 20 55 11 21

Roma

Torino 53 19 6 50 71

Venezia 29 43 61 31

Superenalotto: la sestina vincente

10eLotto: i numeri