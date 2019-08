Non si fa altro che parlare delle polemiche e delle querelle tra la redazione di Uomini e Donne e gli ex protagonisti del programma: è intervenuto anche Rudy Zerbi. Le sue parole.

Si è alzato polverone attorno a Uomini e Donne dopo i litigi tra la redazione ed alcuni ex volti noti del programma come Teresa Cilia e Mario Serpa. Le accuse non sono state lievi e la trasmissione di Maria De Filippi è stata travolta da uno scandalo. In molti sono intervenuti a difendere la buona fede di Uomini e Donne e tra questi anche Rudy Zerbi che, oltre ad essere giudice di Amici, è anche redattore da 10 anni del programma. Le sue parole.

Leggi anche:

Uomini e Donne, querelle redazione – ex del programma: interviene Rudy Zerbi

Il giudice di Amici è anche redattore da 10 anni di Uomini e Donne e visto il polverone creatosi attorno al programma ha deciso di dire la sua con un post su Instagram.

“Ci tengo a dirvi una cosa che mi viene dal cuore e ve la lascio scritta qui” comincia così la nota di Rudy Zerbi che ci tiene a sottolineare la buona fede del programma. “Lavoro nella redazione di Uomini e Donne da quasi 10 anni. La prima cosa che mi hanno insegnato è che chi ci guarda vuole vedere persone vere in cerca di sentimenti veri. A volte siamo bravi nell’individuare chi cerca il vero amore ed a volte caschiamo nel tranello di chi è esclusivamente in cerca di visibilità a tutti i costi, di consensi e followers“. Il giudice di Amici ci ha tenuto a concludere commentando le critiche di Serpa e Cilia: “Le pretestuose polemiche di questi giorni sono un tentativo di ricerca di una popolarità che è destinata a durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole. Ci vediamo a settembre“.