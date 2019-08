Deianira Marzano ha ‘denunciato’ l’utilizzo dei BOT da parte di alcuni vip: Instagram ha deciso di prendere provvedimenti in merito.

Deianira Marzano è un personaggio molto particolare e che fa discutere. Ex concorrente del reality web ‘Saranno Isolani’, si è fatta poi conoscere sempre di più per le sue critiche ai vip, sempre senza peli sulla lingua e senza paura delle conseguenze. Celebri i sui scoop su Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi, o le sue segnalazioni ad esempio su Francesco Monte,. L’ultima ‘battaglia social’ della Marzano è quella contro i vip che utilizzano i BOT su Instagram: ecco cos’è successo.

Deianira Marzano e la battaglia contro i cip che usano i BOT: i provvedimenti di Instagram

Deianira Marzano sta conducendo una vera e propria ‘battaglia social’ contro i vip che utilizzano i BOT. Si tratta di un sistema che consiste nell’acquistare una sorta di ‘robot virtuali’ che svolgono le azioni su Instagram al posto di coloro che appunto li hanno comprati. Un modo facile per veder aumentare i propri followers, perchè ‘illude’ le persone che un vip guardi e commenti le loro storie, portandole così a seguire quel determinato personaggio. Deianira ha fatto alcuni nomi illustri, come quello dell’ex gieffino Cristian Imparato e di Niccolò Ferrari, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che a suo dire utilizzerebbero questo ‘sotterfugio’. Ora però Instagram sembra intenzionato a limitare questo fenomeno, come dimostrano gli screen pubblicati nelle ultime storie di Deianira.

