Francesco Chiofalo in un’intervista ha fatto una drammatica confessione che riguarda l’operazione al cervello a cui è stato sottoposto.

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, ritorna a parlare del terribile male che è piombato nella sua vita improvvisamente lo scorso gennaio 2019. Un tumore al cervello lo ha messo in pericolo di vita: un’operazione molto complessa e delicata gli salvò la vita. Quest’ultima ha avuto delle conseguenze ma gli ha permesso di vivere ancora a lungo: nonostante non abbia più la sensibilità alla gamba destra, problemi alla vista, alla memoria ed al fegato, “Lenticchio” si considera fortunato per l’operazione andata a buon fine. Al settimanale Di Più ha fatto una confessione drammatica: ecco le sue parole.

Francesco Chiofalo dopo l’operazione al cervello: la drammatica confessione

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, ha vissuto lo scorso gennaio un terribile periodo: oggi sta bene, lavora come personal trainer e sui social è sempre attivo. Il passato però ogni tanto ritorna in mente ed il ricordo della malattia che l’ha colpito ad inizio anno non va via.

Al settimanale Di Più “Lenticchio”, durante un’intervista, ha rivelato: “Esiste il rischio che il male ritorni. Vivrò il resto della mia vita con questa paura: un secondo intervento potrebbe essere ancora più rischioso del primo, ci sarebbero poche probabilità di superarlo con successo“.

