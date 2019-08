Fedez in barca a Ibiza: impossibile non notare quello strano rigonfiamento nel costume, su Instagram piovono commenti per la foto del rapper.

Fedez è uno dei rapper più amati della scena musicale italiana. Marito della ancor più celebre Chiara Ferragni, le sue foto e i video della sua famiglia sono sempre sul web, perché la coppia ama condividere tutto con i fan e documentare le proprie giornate sui social, esponendosi spesso anche pesanti critiche e insulti. L’ultimo scatto che il rapper ha condiviso su Instagram, lo ritrae in barca a Ibiza. Ma c’è un particolare ‘dettaglio’ che non è sfuggito ai fan, i quali hanno invaso la foto di commenti: cosa sarà quel rigonfiamento nel costume del cantante? Proviamo a scoprirlo insieme.

Fedez e quel rigonfiamento nel costume: su Instagram lo notano tutti

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo una vacanza da sogno a Ibiza, tra gite in barca, giornate al mare e serate nel loro cinema all’aperto allestito direttamente nel giardino di casa. Una vacanza extra lusso, insomma, in perfetto stile ‘Ferragnez’. Ed è proprio durante una giornata sullo spettacolare yacht della coppia che Fedez è stato immortalato in una foto molto ‘particolare’. Il rapper si trova in pedi, appoggiato sul bordo della barca e con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte. Una foto artistica, niente di strano fin qui. Ma la cosa che è balzata agli occhi dei followers è un rigonfiamento del suo costume, che effettivamente fa ‘pensare male’. Cosa avrà provocato un simile effetto?

Guardando la foto con attenzione, è chiaro che si tratta solo di un effetto ottico, causato dalla tasca del costume. E’ quello il famoso ‘rigonfiamento’. Se ne saranno accorti di sicuro anche tutti quelli che hanno osservato meglio la foto, ma non sono comunque mancati numerosissimi commenti, molti dei qual davvero esilaranti, che hanno preso in giro il rapper per questa sua ‘particolarità’. Eccone alcuni.

