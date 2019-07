Francesco Monte ha preso in giro la sua ex fidanzata Giulia Salemi: ecco la segnalazione choc di Deianira Marzano avvenuta poche ore fa su Instagram.

La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è terminata da circa un mese. Eppure, la notizia fa ancora tanto parlare. Se da una parte, la modella italo persiana si è buttata a capofitto nel lavoro, dall’altra parte c’è il modello tarantino che, stando ad alcuni voci di corridoio, si starebbe impegnando anche in altro. Proprio in un nostro recente articolo, infatti, vi avevamo parlato di un possibile ‘flirt’ con Diletta Leotta. Oppure, da come riportato da Alberto Dandolo, del presunto tradimento dell’ex tronista ai danni di Giulia. Eppure, a distanza di molto giorni dal diffondersi di queste notizie, ne spunta un’altra davvero incredibile. E a darla è proprio lei: Deianira Marzano.

Segnalazione choc di Deianira Marzano su Francesco Monte: il modello ha preso in giro Giulia?

La fine della storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi ha ‘scosso’ un po’ tutti. Soprattutto, perché, poche settimane prima del loro ‘addio’, la coppia era andata da Silvia Toffanin a raccontare della loro magnifica relazione e dei loro progetti futuri. È inevitabile, quindi, nonostante siano passate settimane da quell’annuncio, che la notizia faccia ancora parlare. A tal proposito, poche ore fa, la famosa influencer Deianira Marzano ha riportato una clamorosa segnalazione su Francesco Monte. Stando a quando dichiarato dalla campana in una sua recente Instagram stories, di cui vi abbiamo riproposto lo screenshot, una sua fan le avrebbe inoltrato un audio di Lisa Fusco. In cui la soubrettina napoletana ammetterebbe che Francesco Monte, in tutto questo tempo, avrebbe preso in giro Giulia. E che, tra l’altro, la modella, ‘da gran signora’, sarebbe stata zitta. Insomma, accuse che, ovviamente, sono davvero incredibili. Ma come reagiranno i diretti interessati?

