Lorenzo Riccardi attaccato duramente per le sue parole sulla Sardegna: ecco le Instagram stories in cui l’ex tronista si giustifica per spegnere la polemica.

Lorenzo Riccardi è uno degli ex tronisti più amati e seguiti sul web. Il suo carattere spumeggiante e la sua simpatia lo hanno reso un personaggio molto apprezzato. Voci di corridoio lo vogliono tra i protagonisti del prossimo Grande Fratello Vip, cosa che lui sembra davvero desiderare. La sua storia con Claudia Dionigi, che ha scelto a Uomini e Donne qualche mese fa, continua a gonfie vele, e i due stanno trascorrendo una vacanza insieme in Sardegna. Ma il ‘cobra’ in questi giorni è al centro di un’infinita polemica per alcune dichiarazioni in merito ai disservizi dell’isola. Ecco cos’è successo e come si è giustificato l’ex tronista.

Lorenzo Riccardi: polemica per le sue parole sulla Sardegna, lui si giustifica così

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono sempre più innamorati. I loro siparietti su Instagram fanno divertire i followers, e il loro pubblico li adora. Tutto a gonfie vele, dunque, se non fosse per alcune dichiarazioni dell’ex tronista che hanno fatto molto discutere. Lorenzo ha fatto delle storie su Instagram in cui ‘denunciava’ l’assenza di parcheggi in Sardegna e si lamentava dell’acqua troppo fredda, chiudendo il discorso con un’espressione abbastanza forte: ‘Che vacanza di m***a’. Parole che hanno molto infastidito il popolo sardo e anche tutti coloro che amano questa terra e la frequentano abitualmente come luogo di vacanza.

Lorenzo ha ricevuto centinaia di messaggi di persone che hanno criticato il suo atteggiamento, tanto da sentirsi in obbligo di chiarire la sua posizione e giustificare le sue parole. Il ‘cobra’ ha ribadito più volte di amare la Sardegna e di essersi semplicemente lamentato per alcuni servizi che a suo parere mancano, cosa anche normale visto il periodo di super affollamento in cui è andato in vacanza. L’ex tronista si è scusato con chi si è sentito offeso dalle sue parole, sottolineando che il suo tono era anche abbastanza ironico, in particolare rispetto alla questione dell’acqua fredda.

