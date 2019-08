Taylor Mega stuzzica i fan su Instagram: la foto dell’influencer mentre mangia un lecca-lecca di spalle con il lato B in primo piano, è davvero ‘hot’.

Taylor Mega trova sempre un modo per far parlare di sé. La bella influencer è seguitissima su Instagram, dove conta circa 1 milione e 800mila followers, e ama provocare i suoi fan, con foto e video da urlo. Negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé per la sua particolare amicizia con Erica Piamonte, conosciuta al Grande Fratello. Le due ragazze sono in vacanza a Cefalù e continuano a stuzzicare i fan con foto e video ‘bollenti’, che lasciano a tutti il dubbio sulla reale natura del loro rapporto. L’ultima foto pubblicata da Taylor è davvero ‘hot’ e la mostra in tutta la sua sensualità: scopriamola insieme.

Taylor Mega infiamma Instagram: mangia un lecca-lecca di spalle, lato B da urlo e fan in delirio

Taylor Mega è una bomba sexy, e su questo non ci sono dubbi. La sua bellezza infiamma Instagram, che è pieno di sue foto ‘hot’. Bella e disinibita, l’influencer ha fatto letteralmente impazzire i fan con uno scatto pubblicato sul suo profilo. In vacanza in Sicilia con l’amica Erica Piamonte, Taylor si è lasciata immortalare in barca mentre mangia un lecca-lecca. Un’immagine già di per sé molto sensuale, alla quale si aggiunge la posa particolare dell’influencer, che si trova di spalle, con addosso un bikini davvero minuscolo, che copre il minimo indispensabile.

Lato B in primo piano, dunque, per Taylor, che mostra un fisico davvero mozzafiato. Scultorea e sensuale l’influencer, che con questo ennesimo scatto ‘hot’ ha veramente mandato in visibilio i fan. Basti guardare le migliaia di like e i quasi 900 commenti che hanno invaso il suo profilo Instagram, tutti di fan in adorazione per la sua incredibile bellezza e sensualità.

