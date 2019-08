Emma Marrone e suo fratello sul divano: il gesto ‘imbarazzante’ ripreso dalla cantante

Emma Marrone ha trascorso un po’ di questo periodo estivo con suo fratello Francesco. Sono vacanze, sì, anche se per la cantante non è proprio un periodo di totale relax perché sta registrando il disco nuovo. Un disco di cui si discute già tantissimo e che sta scatenando un’attesa incredibile tra i suoi fan. Ci saranno collaborazioni importanti. Per esempio, quella con Vasco Rossi, che ha scritto per lei un pezzo che – ancor prima di uscire – sta già facendo il giro dei social.

Certo, però, non manca qualche momento per dedicarsi alle vacanze. Al mare, al sole, alla spiaggia. Ed alla sua splendida famiglia. Negli ultimi post che ha pubblicato su Instagram abbiamo visto, tra gli altri, anche suo fratello Francesco. Un fratello a cui vuole molto bene e a cui è legata tantissimo. Su Instagram gli ha dedicato delle parole molto belle: “Sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. Ti amo e amo le nostre vacanze insieme”.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone, il gesto imbarazzante con suo fratello Checco

Emma Marrone è con suo fratello Checco in questi giorni d’estate. Tra fratelli, si sa, spesso si fanno cose imbarazzanti. Come quella che ci ha mostrato Emma in questa storia Instagram:

Emma Marrone è con Checco, stesa probabilmente sul divano e… come vediamo, gli infila un dito nelle narici. Insomma, va bene la dedica che abbiamo visto: molto tenera, ma quel dito? Come le è saltato in mente? Beh, Emma potrebbe rispondere con un semplice ‘Siamo fratelli’. Perché, sì, tra fratelli è così che si fa. Si ha una familiarità, una confidenza, un sentimento che circola nelle vene e che abbatte ogni muro di ‘formalità’. Che belli che sono, Emma e suo fratello Checco: è così che dovrebbero essere i fratelli. Tutti.

Per ulteriori news su Emma Marrone –> clicca qui