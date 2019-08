Nina Moric come una sirenetta al mare: fisico mozzafiato e costume minuscolo. Movenze sensuali e curve in mostra, a Zanzibar si scaldano le temperature

Che il suo fisico sia tra i più rinomati del web è ormai cosa risaputa. Eppure, come un po’ ci abituato negli anni, durante il suo viaggio a Zanzibar con il figlio Carlos e il suo compagno, la Moric non ha perso occasione per incantare ogni giorno. Scatti e storie bollenti, quelle che sul suo profilo Instagram hanno scaldato le temperature. Oltre ai panorami mozzafiato, Nina ha messo in risalto le sue curve mozzafiato, con bikini mini e semi nudi.

Nina Moric, il costume minuscolo non lascia spazio alla fantasia: una sirenetta a Zanzibar

Le movenze sensuali, un costume davvero minuscolo, le sue curve mozzafiato ed è subito un capolavoro. Così Nina Moric incanta il web, con il racconto di quel viaggio che sta facendo vivere nei suoi particolari anche a tutti i suoi follower. Il panorama non è l’unico protagonista dei suoi post e delle sue storie Instagram, la fanno da padrone i suoi scatti e video che mettono in risalto l’incredibile bellezza. Il passare degli anni non ha minimamente modificato il fisico della bella modella, che a Zanzibar con suo figlio e il suo compagno mette in mostra l’esuberanza delle sue forme. Esce dall’acqua con movimenti lenti, fissando la telecamera con sguardo sensuale. Un vero e proprio colpo d’occhio per chi si è imbattuto nelle storie dell’ex di Corona, che anche stavolta si è fatta notare. Le acque cristalline fanno solo da contorno alla meraviglia che risalta a primo impatto. Impossibile non commentare tanta bellezza, così il web impazza e quei pochi secondi diventano virali. Saranno altre due settimane di permanenza sull’isola, come si intuisce da quanto pubblicato sul suo profilo, e siamo sicuro che i follower non aspetteranno altro di vedere gli aggiornamento dal paradiso terrestre.

