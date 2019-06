L’ex moglie di Albano Romina Power è in ospedale: lo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram fa preoccupare tutti i suoi fan, ecco cos’è accaduto.

Ore di puro spavento per tutti i fan di Romina Power. La famosa cantante americana, nonché ex moglie di Albano, è stata ricoverata in ospedale. Ed avrebbe subito, stando a quanto riferito dalla diretta interessata, un intervento chirurgico. Ovviamente, non si sa la natura della sua operazione. Romina, infatti, non da alcuna notizia su questo. Ci tiene soltanto a tranquillizzare i suoi numerosi fan. A testimoniarlo, infatti, è una foto condivisa su Instagram pochissime ore fa dalla cantante. Eccola di seguito.

Romina Power in ospedale: ore d’apprensione, ecco cosa è successo

Pochissime ore fa, la bella e talentuosa Romina Power ha letteralmente spaventato i suoi numerosi sostenitori e follower. Con una foto su Instagram, la cantante americana ha informato pubblicato di essere in ospedale. E di aver subito, addirittura, un intervento chirurgico. Lo si evince chiaramente dalla didascalia utilizzata sotto la foto in questione, e che ovviamente abbiamo riproposto anche in alto. Per adesso ovviamente, non si sa nulla di nulla di questo ricovero, come già dicevamo. Non sappiamo, infatti, se si tratta di un ricovero d’urgenza. O, addirittura, di un’operazione programmata. Tuttavia, però, immediata è stata la reazione da parte dei suoi accaniti followers. E dei suoi figli. Soprattutto di Romina Carrisi. Non soltanto, infatti, la giovane ragazza ha dimostrato tutto il suo affetto sotto la foto della sua madre con un toccante messaggio:

Ma ha anche condiviso sul suo profilo Instagram, tramite la classica story, una frase davvero emozionante:

Insomma, da quanto è trapelato dalle immagini e dalle parole della cantante sembra non essere nulla di grave.

