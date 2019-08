Nadia Toffa, anche Damiano Er Faina l’ha ricordata con una foto che ha fatto molto discutere: ‘Ero arrabbiato con lei, ora sono ancora più inca***to’.

Damiano ‘Er Faina’ è ormai un vero e proprio fenomeno social. Tutti conoscono il suo viso sempre corrucciato e i suoi numerosi tatuaggi, ma soprattutto il suo marcato accento romano, con cui ‘spara a zero’ sulla maggior parte dei personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Damiano è molto seguito e amato, tanto che sarà protagonista di Temptation Island Vip insieme alla fidanzata. Il suo ultimo post su Instagram, dedicato al ricordo di Nadia Toffa, ha fatto molto discutere: ecco perché.

Damiano ‘Er Faina’, post su Instagram per Nadia Toffa: le sue parole e la foto fanno discutere

La morte di NAdia Toffa ha sconvolto tutti, inutile nasconderlo. Colleghi e amici della conduttrice in primis, ma anche il pubblico, che ha seguito da lontano il suo lungo calvario, sperando che riuscisse a vincere la malattia. Anche Damiano ‘Er Faina’ ha seguito la vicenda della Toffa e ha voluto ricordarla con un post su Instagram, che però ha fatto discutere. ‘Mi inca***i con lei quando disse che il tumore era un ‘dono’. Oggi sono ancora più inca***to perché se l’è portata via’. Le parole di Damiano sono forti, cosa che fa anche parte del suo modo solito di esprimere ciò che pensa. Già queste sue dichiarazioni hanno fatto arrabbiare alcuni, che lo hanno accusato di aver ‘infamato’ Nadia quando era viva e di far finta di essere addolorato per la sua morte.

Ma la cosa che ancora di più ha fatto infuriare i fan, è stata la scelta della foto postata da Damiano, un fotomontaggio con la sua testa al posto di un collega di Nadia de Le Iene, che è stata ritenuta una mancanza di rispetto. Immediata è stata la replica del romano, che ha usato toni molto duri contro quelli che lo hanno pesantemente accusato. ‘La stimavo, portate rispetto’.

