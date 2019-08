Vasco Rossi è stato protagonista di un episodio increscioso: avvolto da una vera e propria ressa in spiaggia, è stato costretto a scappare, il video è da brividi.

Vasco Rossi è una vera e propra Leggenda della musica italiana e non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo il grandissimo successo del suo NonStopTour 2019 in giro per l’Italia e in particolare a San Siro, dove ci sono state ben 6 date a giugno, il rocker di Zocca sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia, a Castellaneta Marina, provincia di Taranto. Mare cristallino e natura incontaminata caratterizzano questo luogo, che negli ultimi anni è diventato un ‘must’ per le vacanze del cantante. Oggi però Vasco è stato protagonista, o meglio vittima, di un episodio increscioso: scopriamo insieme cos’è successo.

Vasco Rossi vittima di una ressa in spiaggia: ‘Costretto a scappare’

Vasco Rossi è molto amato dal suo pubblico, che in questi giorni sta facendo di tutto per incontrarlo e chiedergli autografi e foto in spiaggia a CAstellaneta Marina, dove il rocker trascorre le sue vacanze. Vasco è sempre molto disponibile e aperto, e si concede col sorriso a chi gli chiede un selfie o una stretta di mano. Questa mattina, però, la situazione gli è sfuggita di mano. Arrivato in spiaggia come tutti i giorni, il cantante è stato letteralemente ‘assalito’ da una folla di fan in visibilio, che gli chiedeva foto e autografi. Una vera e propria ressa, che ha costretto Vasco a fuggire per ritrovare un attimo di pace, come ha raccontato lui stesso in un post su Instagram.

Le immagini parlano chiaro e non sono belle da vedere. I fan di Vasco hanno rischiato di farsi e fargli male, andando decisamente oltre i limiti. Il web ha subito espresso solidarietà al cantante, come si evince da tutti i commenti che hanno invaso il suo profilo Instagram, che hanno condannato ‘in toto’ il comportamento dei fan in spiaggia.

