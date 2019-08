Emma Marrone ‘beccata’ con un uomo: il gesto non passa inosservato

Emma Marrone ‘attaccata’ ad un uomo: un modello norvegese, nelle foto si vede anche che gli tiene la mano, scopriamo insieme di cosa si tratta

Emma Marrone sorride accanto a un uomo, un modello norvegese: le immagini offerte da ‘Chi’ la ‘beccano’ proprio in quel preciso istante. A breve, Emma sarà al cinema per il suo debutto ufficiale. Ma non solo: tra non molto potremo ascoltare anche il suo nuovo singolo, scritto da Vasco Rossi. Una canzone che sta già facendo molto discutere per il testo molto ‘spinto’. Ultimamente, l’abbiamo vista in vacanza con suo fratello, Checco Marrone. Molte foto li hanno immortalati insieme. Uno accanto all’altra. In certi post pubblicati su Instagram si scambiavano anche dei gesti tra fratelli, come ad esempio le dita nel naso. Cose che solo i fratelli possono capire. Adesso, però, al suo fianco non vediamo più Checco. Le foto pubblicate da Chi parlano di un ragazzo mai visto prima al suo fianco. Un modello norvegese che si chiama Nikolai Danielsen.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

‘Emma Marrone ritrova il sorriso’: la foto col modello norvegese

Un bel periodo di vacanze trascorso tra Capri e le Baleari e adesso la foto con un modello norvegese che sicuramente sarà molto apprezzato dal pubblico femminile. Emma Marrone è sulla cresta dell’onda, dobbiamo ammetterlo. Sempre più sotto i riflettori. Un successo più che meritato.

Emma è stata fotografata con il modello norvegese Nikolai Danielsen dai fotografi di ‘Chi’. Di sicuro, nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più. Per adesso, però, scoppia la curiosità su chi può essere per Emma questo ragazzo. Possiamo parlare di un amico? Uno che sta appena conoscendo? Oppure una nuova fiamma?

Nella foto, tra l’altro, si vede che Emma Marrone gli tiene la mano. Sorridono, sono rilassati e tranquilli. Insomma, la curiosità aumenta di minuto in minuto…

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI