Tra le coppie partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island Vip troviamo Nathalie Caldonazzo con il suo fidanzato Andrea Ippoliti. I due metteranno a dura prova il loro amore nel reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi. Ma cosa sappiamo di Nathalie Caldonazzo? Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Nathalie Caldonazzo Temptation Island: età, Instagram e la storia d’amore con Massimo Troisi

Temptation Island Vip sta per tornare. Una delle sei coppie pronte a mettere alla prova il loro amore è quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Nathalie è nata il 24 maggio a Roma, da Leontine Snell, una ballerina olandese, e da papà Mario, imprenditore. Nathaly ha una sorella maggiore che si chiama Patrizia, con la quale ha un ottimo rapporto. La Caldonazzo ha iniziato a lavorare giovanissima come modella tra Roma e Milano e, successivamente, si è occupata di pubbliche relazioni per alcuni locali romani e della Costa Smeralda.

La carriera è stata divisa tra cinema, teatro e televisione. Nel 2007 è anche entrata nel cast della soap opera Cento Vetrine. Nel 2017 ha preso parte a L’Isola dei Famosi e oggi torna in televisione per partecipare con il fidanzato Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip.

In televisione ha debuttato come ballerina in Stasera Lino e Fantastico 10, ma è diventata famosa negli anni ’90 per la sua relazione con Massimo Troisi. “Ci siamo conosciuti in un ristorante di Roma. Mangiava e mi fissava. Uscendo l’ho salutato, perché mi aveva fissato per tutto il tempo. Lui rimase stupito. Lo conoscevo per fama, quando ero piccola mia madre mi portava a vedere i suoi film ma io non mi divertivo, non lo capivo.

Mi cercò per una settimana e riuscì a recuperare il mio numero di telefono. Uscimmo a bere un caffè. Avevo 24 anni, lui 39 anni. Siamo stati insieme nei suoi ultimi due anni“, ha dichiarato recentemente Nathalie in un’intervista a Vieni da me.

La Caldonazzo aveva solo 24 anni e ancora oggi ricorda con commozione l’amore provato per il simpatico napoletano.

Successivamente, la showgirl e attrice si è innamorata di Riccardo Sangiuliano, imprenditore partenopeo con il quale ha avuto la sua prima e unica figlia Mia, nata nel 2004. Negli anni, la Caldonazzo ha avuto al suo fianco uomini come Paolo Calissano, Stefano Bonaga e Pino Quartullo. Nel 2016 ha incontrato Andrea Ippoliti e si è follemente innamorata di lui. Il loro legame si è consolidato soprattutto durante la partecipazione di lei alla dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dove è stata eliminata alla terza puntata.

