Sofia Resing, chi è: età, carriera e Instagram della modella e imprenditrice brasiliana che ha fatto perdere la testa a Marco Borriello.

Marco Borriello è sicuramente uno dei partiti più ambiti dalle donne. Fisico statuario e bellezza mediterranea, l’ex calciatore napoletano non riesce proprio a mettere la testa a posto. Dopo il lungo fidanzamento con Belen Rodriguez, l’ex attaccante non ha più trovato una donna con cui abbia costruito qualcosa di ‘serio’. Tanti, tantissimi flirt, sempre con donne bellissime, ma mai un fidanzamento vero e proprio. Forse però ora le cose potrebbero cambiare. Borriello è stato paparazzato con la modella Sofia Resing, altra bellezza stratosferica, e sembra aver perso la testa per lei: conosciamola meglio.

Sofia Resing: chi è la modella brasiliana che ha stregato Marco Borriello

Sofia Resing è una modella nonché imprenditrice brasiliana. E’ infatti co-fondatrice di una linea di costumi che porta il suo nome. Nata a Porto Alegre nel 1991, ha 28 anni, ben nove in meno rispetto a Borriello, che ne ha compiuti 37 lo scorso giugno. La cosa però sembra non disturbarla, tanto che, stando alle indiscrezioni, i due sarebbero davvero pazzi l’uno per l’altra, anche se non sarà semplice continuare la loro storia a distanza, visto che Sofia vive a New York. Tanto sport e attenzione all’alimentazione sono le sue caratteristiche, infatti la bella brasiliana mangia rigorosamente ‘bio’ e si allena tanto, dedicando molto tempo al surf e allo Yoga. Il suo profilo Instagram, non a caso, è pieno di foto in cui la modella si impegna nelle varie posizioni, appunto, dello Yoga.

Sbirciando tra le sue foto, saltano agli occhi le innumerevoli e prestigiose passerelle che ha calcato, nonché i numerosissimi servizi fotografici per cui ha posato. Una bellezza acqua e sapone, con capelli mossi e occhi castani, e un’eleganza incredibile anche con addosso un semplice bikini. E’ lei, dunque, la nuova fiamma di Borriello, e chissà che non sia anche la prima a fargli davvero battere il cuore dopo anni di flirt poco duraturi. Chi può dirlo, di sicuro però c’è che la bella Sofia ha tutte le carte in regola per far completamente perdere la testa all’ex calciatore.

