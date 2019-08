Guendalina Tavassi ripresa mentre esce dall’acqua: la sua camminata è davvero ‘hot’, ma ben presto è vittima di un incidente inaspettato.

Mai scontata Guendalina Tavassi. Pochissime ore fa, infatti, l’ex gieffina ha condiviso un video su Instagram davvero incredibile. È una social influencer, si sa. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che la bella romana non perde mai occasione di poter interagire, seppure dietro allo schermo del suo telefonino, con i suoi sostenitori. E vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi. E così, tra una sponsorizzazione e l’altra, Guendalina è solita condividere anche molto della sua vita privata. Numerose, infatti, sono le Instagram stories che l’ex gieffina pubblica in compagnia dei suoi tre figli e di suo marito Umberto D’Aponte. Ma non è finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, la Tavassi ha pubblicato un video in cui, mentre viene ripresa la sua uscita dall’acqua, è ‘vittima’ di un incidente. Ecco cos’è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Guendalina Tavassi: camminata ‘hot’ mentre esce dall’acqua, poi l’incidente improvviso

È estate. E Guendalina Tavassi, così come tanti altri personaggi pubblici, è in vacanza. Lo testimoniano non solo le numeroso foto che, in questo ultimo periodo, l’ex gieffina sta condividendo su Instagram, ma anche quest’ultimo video che, come detto precedentemente, è davvero incredibile. È in compagnia di sue due amiche, Guendalina. E, mentre riprende la sua camminata ‘hot’ all’uscita dell’acqua marina, la giovane e bella romana è ‘vittima’ di un incidente. Curiosi di vedere le immagini? Eccole di seguito:

Da come si può vedere quindi, Guendalina, durante la sua camminata sensuale, è stata letteralmente ‘spinta’ da una sua amica. Lasciandosi cadere, così, tra le onde del mare. Ovviamente, è stato un vero e proprio incidente. La sua amica, molto probabilmente, avrà perso l’equilibrio. Determinando, così, la caduta di Guendalina e dell’altra ragazza in questione. Fortunatamente, non è successo nulla di grave. Anzi, le tre ragazze si sono fatte una grossa risata.

Per ulteriori news su Guendalina Tavassi –> clicca qui