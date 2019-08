Belen Rodriguez estremamente preoccupata: le immagini shock, ecco cosa sta succedendo e cosa ha raccontato la showgirl

Belen Rodriguez sembra molto preoccupata a giudicare dai post che ha appena condiviso su Instagram. La bella showgirl argentina ha pubblicato, una dopo l’altra, tante foto della drammatica situazione riguardante il Sud America. La questione, la tragica questione relativa alla Foresta Amazzonica, agli incendi sempre più frequenti, alle migliaia di ettari di boschi andati in fumo, sembra agitare molto Belen.

Belen Rodriguez preoccupata: cosa sta succedendo

I cambiamenti climatici, l’inquinamento, le emissioni: tutto questo sta favorendo un implacabile fenomeno che potrebbe rivelarsi devastante. La Foresta Amazzonica sta subendo dei brutti colpi a causa dei ripetuti incendi che si verificano ormai sempre più di continuo. Nella zona di San Paolo, in Brasile, il giorno è diventato notte. Gli incendi hanno dato vita ad una enorme emissione di monossido di carbonio che potrebbe essere letale per le popolazioni circostanti.

Una situazione che preoccupa tutti. Tutti, anzi, dovrebbero e potrebbero fare di più per rispettare l’ambiente. A partire dai singoli gesti quotidiani, fino alle fabbriche. Tutti potrebbero fare la propria parte e salvare questo pianeta. Belen Rodriguez ci sembra seriamente preoccupata per questa situazione. Nelle sue storie Instagram, come detto, ha pubblicato tantissime immagini degli incendi e della situazione che vivono gli abitanti di quei paesi. Belen è molto preoccupata soprattutto perché quella è la sua terra. La sua terra d’origine. Per cui, più di tutti, sente forte il dolore per ciò che sta accadendo. Anche se, a dirla tutta, questa è una vicenda che dovrebbe addolorare tutti. Anche chi abita dall’altra parte del mondo.

L’allarme e il messaggio su Instagram

“Madre Natura, perdonaci” scrive Belen sul proprio profilo Instagram, nelle storie. Siamo sicuri che quelle immagini le vedranno diverse migliaia di persone e speriamo possano sensibilizzare un po’ tutti sulla vicenda. Belen è molto seguita dal suo pubblico social: speriamo, almeno, che questa volta i social possano essere usati nel modo migliore possibile.

