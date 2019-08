Temptation Island, un ex del Grande Fratello 16 rifiuta di partecipare al reality di Canale 5 ecco chi è.

Una nuova edizione di Temptation Island Vip sta per iniziare. La versione ‘classica’ condotta da Filippo Bisciglia si è conclusa da circa un mese. Ma i telespettatori non vedono l’ora di scoprire le nuove avventure delle coppie vip che quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco nel reality. I loro nomi li conosciamo già. Ancora top secret, invece, le identità dei tentatori e delle tentatrici che proveranno a mettere zizzania tra le coppie. Pare che tra i tentatori avremmo potuto vedere anche un ex concorrente del Grande Fratello 16. Che però ha dichiarato di aver rifiutato. Scopriamo chi è.

Temptation Island, l’ex del Grande Fratello Daniele Dal Moro dice no

Temptation Island Vip sta per sbarcare anche quest’anno su Canale 5. Al timone di questa nuova edizione ci sarà Alessia Marcuzzi, che prenderà il posto di Simona Ventura. Un’edizione che sta facendo già discutere per via di alcuni concorrenti scelti nel reality, come Damiano ‘Er Faina’. Ma cosa sappiamo dei tentatori e delle tentatrici? Nulla, o quasi. Se non sono stati resi ancora noti i nomi di chi proverà a tentare le coppie di fidanzati, sappiamo chi non lo farà. Un ex concorrente del Grande Fratello 16 ha infatti rivelato, tramite Instagram Stories, di aver rifutato la partecipazione a Temptation Island. Parliamo di Daniele Dal Moro, il bel veronese con cui la vincitrice del GF Martina Nasoni ha avuto un flirt. Ecco cosa ha scritto:

Insomma, Daniele avrebbe rifiutato di partecipare a Temptation Island. Tutto fa pensare che avremmo potuto vederlo nelle vesti di tentatore, dato che il bel veronese al momento è single. Ma nulla da fare per le sue fan, che si dovranno accontentare di ammirare il loro beniamino solo sui social! E voi, chi vorreste come tentatore nella nuova edizione del reality dei sentimenti?