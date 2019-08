Francesco Chiofalo risponde alle domande dei fan: ecco le sue condizioni dopo il tumore al cervello e cosa sarà costretto a fare ancora.

Francesco Chiofalo è il famoso ‘Lenticchio’ di una delle passate edizioni di Temptation Island. Muscoloso e super tatuato, oggi è fidanzato con la bella Antonella Fiordelisi, conosciuta proprio ai tempi del programma di Canale 5, dove era una delle tentatrici. La loro storia procede a gonfie vele, ma prima di incontrare l’amore, Francesco ha vissuto un momento molto difficile. Il romano è stato infatti operato per un tumore al cervello. Un tumore benigno, fortunatamente, la cui asportazione però è stata molto rischiosa. Alla fine tutto è andato per il meglio, ma il giovane avrà comunque delle conseguenze da questa brutta vicenda. Ecco come sta adesso e cosa è ancora costretto a fare.

Francesco Chiofalo ha cominciato l’anno 2019 con un intervento delicatissimo alla testa, ovvero l’asportazione di un tumore benigno al cervello, che ha rischiato di compromettere seriamente le sue funzioni vitali. Ma come sta ora il romano? Beh, sicuramente l’operazione e il grande spavento sono solo un ricordo. Francesco è tornato alla sua vita e ha trovato l’amore con Antonella Fiordelisi. Tutto passato dunque, ma c’è ancora qualcosa che Francesco dovrò fare a vita e che gli ricorderà questa drammatica esperienza.

Per rispondere alla domanda di un fan che gli ha chiesto se facesse ancora controlli per il tumore, Francesco ha spiegato che sarà costretto a fare delle risonanze magnetiche con mezzo di contrasto ogni 4 mesi e che dovrà farle per tutta la vita. Un problema del genere non può essere sottovalutato e quindi bisognerà prevenire eventuali ricadute con continui controlli. Nella story, il Chiofalo ha postato anche la foto della sua enorme cicatrice, un segno indelebile di questa brutta e spaventosa vicenda.

