Belen Rodriguez rimprovera Stefano: un errore che può costargli caro

Belen Rodriguez rimprovera Stefano: quello che ha appena commesso è un errore che può costargli caro, vediamo insieme cosa è successo

Belen Rodriguez è in Puglia con il suo amato Stefano De Martino, sempre in compagnia del tenerissimo Santiago. Un Santiago che, a quanto pare, è molto ubbidiente di Stefano. Belen, infatti, deve rimproverare suo marito perché commette un errore. Una disattenzione che potrebbe costar caro. Certo, non è il caso di esagerare, però fa piacere vedere una Belen così premurosa nei confronti di suo marito. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta e cosa è successo nelle ultime storie Instagram della showgirl argentina.

Stefano De Martino commette un errore: Belen lo rimprovera

C’è una storia tra le tante che Belen ha caricato nelle ultime ore che riprende Stefano De Martino intento a svolgere alcuni esercizi fisici. Esercizi con la corda. Insomma, qualche saltello per provare a smaltire qualche ‘grammo’ di troppo preso durante l’estate. Perché, lo sappiamo, d’estate è concesso anche qualche sgarro alla dieta.

Determinato, convinto, deciso a far di testa sua. Stefano De Martino prende la corda e si mette a saltellare. Obiettivo? Perdere peso in cinque minuti: è lui stesso a dirlo. Ecco, già questo non va bene. Sappiamo, infatti, che la dieta non va fatta pretendendo di raggiungere risultati così in fretta. Sottolineiamo, però, che Stefano stava scherzando. Non diceva mica sul serio! Poi, Belen gli ricorda: “Hai messo la protezione?”, e lui: “No”, così lei controbatte: “Dopo non ti lamentare”.

Belen Rodriguez è una mamma. Per cui, sì, anche con suo marito tende ad essere premurosa. Gli uomini sono sempre un po’ bambini, è risaputo. Così, sta a attenta ad ogni particolare e ricorda a Stefano che non ha messo la protezione. “Dopo non ti lamentare”, lo rimprovera così per una disattenzione che potrebbe costargli caro. Una bella scottatura, per esempio.

