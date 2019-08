Elodie si è mostrata hot su Instagram: il costume scivola mentre è in barca, i fan sono impazziti per l’incidente sexy.

Riesce sempre a colpire tutti: la bellissima cantante che ha trovato il successo nella scuola di Amici, oltre a scalare le vette delle classifiche italiane è anche una vera e propria bomba sexy. La musica a braccetto con la sensualità è la formula magica per essere al centro dell’attenzione: qualche giorno fa ha festeggiato il disco di platino per il brano Margarita, insieme al rapper Marracash. Un periodo top per la romana che ha in programma nuovi brani insieme ai big della musica italiana del momento. Poche ore fa un incidente sexy ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco cosa è successo in un IG story.

Elodie hot su Instagram: il costume scivola mentre è in barca

Un imprevisto ha infiammato IG: nelle story di RTL 102.5 Elodie ha risposto ad alcune domande dei fan. Durante una ripresa, mentre è in barca, le è scivolata la bretella di un sexy costume rosa: l’incidente sexy ha chiaramente fatto impazzire tutti i fan.

Un fisico statuario ed un viso indiscutibilmente bello: la cantante si sta godendo un po’ di relax al mare, in barca prima di tornare alla quotidianità e dalla sua musica.