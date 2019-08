Pochissime ore fa, Elodie ha dato uno splendido annuncio su Instagram ai suoi numerosi fan: la cantante è pazza di gioa, ecco di che cosa si tratta.

È il caso di dirlo: per Elodie questa è stata, senza alcun dubbio, un’estate davvero scoppiettante. E, badate bene, sia in termini sentimentali che lavorativi, ovviamente. Sembra, infatti, che l’ex concorrente di Amici abbia trovato l’amore. Chi è il fortunato? Ebbene si, proprio lui: Marracash. Certo, il loro incontro non è stato affatto casuale. Perché, è proprio grazie al tormentone estivo ‘Margarita’, che i due giovani ragazzi hanno avuto l’opportunità di ‘testare’ le loro affinità. Ma non è finita qui. Perché il successo di Elodie, soprattutto in questo ultimo periodo, è aumentato in modo davvero spropositato. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha fatto uno splendido annuncio su Instagram. Ecco di che cosa parliamo.

Elodie, splendido annuncio ai suoi fan: la cantante non vede l’ora

Pochissime ore fa, la bella e giovane Elodie si è lasciata, sul profilo Instagram ufficiale di RTL 102.5, ad un po’ di domande dei suoi sostenitori. La sua estate, come dicevamo precedentemente, è stata davvero formidabile. Il singolo ‘Margarita’ con Marracash è stato un vero e proprio successo. Insomma, il classico tormentone estivo. È proprio per questo motivo che i suoi fan non vedano l’ora di vederla di nuovo in azione. Ecco. A tal proposito, Elodie ha nuovi progetti in corso? Assolutamente si. A dare lo splendido annuncio è la diretta interessata. Che, alla domanda curiosa di un suo riguardo all’aspetto lavorativo, l’ex concorrente di Amici dichiara di essere alle prese con un nuovo lavoro. Proprio domani, infatti, partirà per Milano per rifinirlo. Ed, ovviamente, ultimarlo. Non sappiamo, ovviamente, di che cosa si tratta nello specifico. La cantante, infatti, non ha potuto affatto sbilanciarsi. Ma, data la contentezza e l’euforia di Elodie, sappiamo per certo che sarà qualcosa di grandioso. Insomma, un altro successo assicurato, è sicuro.

