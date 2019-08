C’è posta per te: come contattare per partecipare al programma. Se vuoi ritrovare un vecchio amore o chiarire questioni con la tua famiglia ecco come fare

C’è Posta Per Te sta per tornare e a breve inizieranno le riprese delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nel periodo invernale. Maria De Filippi, al momento, è alla ricerca di persone interessate a partecipare al programma.

L’annuncio dei casting è arrivato tramite il profilo Instagram ufficiale. Ecco come fare per contattare la redazione di C’è Posta Per Te.

C’è Posta Per te: come contattare per partecipare al programma di Maria De Filippi

Il profilo Instagram di C’è Posta Per Te è tornato attivo. Il motivo è legato al fatto che Maria De Filippi e la redazione stanno cercando persone interessate a partecipare al programma. In particolare i post pubblicati sono indirizzati a due categorie: chi vuole ritrovare un amore perduto o chi intende chiarire incomprensioni familiari e cercare di superarle attraverso l’intervento della conduttrice.

Sono tante le storie che hanno avuto un lieto fine grazie a C’è Posta Per Te.

Per contattare per partecipare al programma ed iscriversi ai casting, è possibile farlo tramite questo link: http://www.wittytv.it/racconta-la-tua-storia/ dove sarà possibile compilare un form ed inserire i dati personali, oltre che raccontare la propria storia in un apposito spazio.