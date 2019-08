Barbara D’Urso perde il costume mentre sale sul materassino: incidente hot in questa estate che è già molto, molto rovente

Barbara D’Urso sta per tornare con i programmi televisivi che ci accompagneranno per tutto l’anno. Fino alla prossima estate, per intenderci. La conduttrice si è riposata abbastanza, negli ultimi giorni, con delle vacanze tra piscina, barca e tanti amici. Amici, sì, perché almeno lei così ha specificato nelle sue storie Instagram. In quella compagnia di persone che sono in vacanza con lei non c’è il suo nuovo fidanzato. Le vacanze sono state un’occasione per rigenerarsi, riposarsi ma soprattutto divertirsi e divertire il suo pubblico di Instagram. Un pubblico che non la lascia mai da sola ed è sempre molto attento ad ogni post che pubblica. Ultimamente, tra l’altro, la conduttrice ha pubblicato un video in cui la si vede che tenta di salire su un materassino in piscina. E’ proprio nel tentativo di salirci che perde il costume e crea un incidente ‘hot’ che in tanti, probabilmente, stavano aspettando con ansia.

Le sue storie, i suoi post, sono sempre molto coloriti e divertenti. Quest’anno ci ha deliziati anche con diverse leccornie tipiche della Sicilia nel suo viaggio sulla splendida isola. Adesso, però, come vediamo, è alle prese con il materassino mentre fa il bagno in piscina. Cerca di salirci, ma non ci riesce. Così, nel tentativo, il costume scivola e… ecco servito il primo incidente hot di questa estate rovente da parte di Barbara D’Urso.

“Eh niente… ultimo tentativo dell’estate… ma vince il materassino, mi arrendo”. Niente da fare, dunque, per la conduttrice che si trova costretta ad arrendersi e a lasciar perdere il materassino. L’incidente, se così vogliamo chiamarlo, tuttavia, è stato pubblicato su Instagram e i fan si sono subiti accorti di quello che era appena successo. In tanti, infatti, le hanno scritto: “Occhio che perdi il costume”. Non è mancato, inoltre, qualche commento molesto che però è stato subito surclassato dai suoi fan che la sostengono ogni volta.

