Uomini e Donne, fiocco azzurro per un’ex corteggiatrice: ecco chi è diventata mamma e ha presentato ai social il suo piccolo Gabriele.

Una nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare. Ma in attesa di conoscere i nuovi protagonisti della trasmissione di Canale 5, i fan non smettono di seguire le ‘avventure’ degli ex tronisti o corteggiatori che tanto hanno amato in tv. E una bellissima notizia è arrivata per un’ex corteggiatrice del programma,che è appena diventata mamma del suo primo figlio. Si tratta di Ester Glam, la bellissima ex pretendente del tronista Paolo Crivellin. La bella mora aveva già annunciato ai suoi followers di essere in dolce attesa. Ma finalmente la grande gioia è arrivata: si chiama Gabriele, ed è nato dall’amore di Ester e il suo compagno Luca.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Ester Glam è diventata mamma

Molti la ricorderanno per la sua bellezza e il suo caratterino durante il troni di Paolo Crivelli. Ma Uomini e Donne, per Ester, è ormai solo un ricordo. L’ex corteggiatrice è appena diventata mamma del piccolo Gabriele, che chiama affettuosamente ‘Chicco’ in una Instagram Story. E dopo mesi di attesa, Ester finalmente presenta il suo piccolo ai suoi fan, con delle parole da brividi. Ecco cosa ha scritto:

Una gioia immensa per mamma Ester e papà Luca, che finalmente possono godere del frutto del loro amore. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri ai neo genitori: benvenuto piccolo Gabriele!