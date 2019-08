Cecilia Rodriguez si è recata al parco con il suo cane nel passeggino: è proprio per questo motivo che la gente la guarda stranita, cos’è successo.

Terminate le sue incredibili escursioni in montagna, Cecilia Rodriguez può finalmente ricongiungersi con la sua famiglia. Ma, soprattutto, con la sua cagnolina Aspirina. Le due sono praticamente inseparabili. Ed anche adesso che il cucciolo non vive un periodo affatto facile, l’argentina non la perde mai di vista. Cos’è accaduto? Con certezza, ovviamente, non si sa nulla. Ma, stando a quanto riferisce Cecilia in una sua recente Instagram stories, Aspirina ha difficoltà nel poggiare la sua zampetta a terra. Proprio per questo, nei prossimi giorni si recheranno da un veterinario per cercare di capire la situazione. Tuttavia, il cane i suoi bisogni dovrà pur farli. Ed è per questo che Cecilia ha utilizzato un metodo del tutto innovativo.

Cecilia Rodriguez, al parco con il cane e con il passeggino: svelato l’aneddoto

Non è un periodo affatto facile per Aspirina, la piccola cagnolina di Cecilia Rodriguez. In quest’ultimo periodo, infatti, il cucciolo ha tantissimi difficoltà nel poggiare una sua zampetta a terra. È proprio per questo motivo che l’argentina, attraverso una serie di Instagram stories, ha spiegato le attuali condizioni di salute dell’animale. Tranquillizza tutti, Cecilia Rodriguez. Sottolineando di quanto Aspirina continui a condurre una ‘vita’ normale. Il cane, infatti, continua a camminare, correre, giocare e mangiare. Soltanto che ha difficoltà nel poggiare la zampa. Però, come dicevamo precedentemente, la sua allegria non è affatto cambiata. Tanto che è proprio Cecilia che inquadra il suo cane al parco. Ma non è finita qui. Perché, per portarlo qui, l’argentina ha ‘escogitato’ un piano: utilizzare un passeggino. “Aspirina pesa 10 Kg ed io non posso portarla in braccio. Non ce la faccio”, confessa la Rodriguez. Ma ciò che cattura l’attenzione è ben altro. Perché Cecilia, infatti, racconta di essere fermata spesso dalla gente che, stranita nel vedere un cane nel passeggino, le chiede dov’è il bambino. “Non sono incinta, ma un cane ferito nel carrozzino”, conclude l’argentina.

