Temptation Island Vip, Federica Francia è una delle tentatrici del programma: scopriamo nel dettaglio chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La seconda edizione di Temptation Island VIP è alle porte e l’attesa sale ogni giorno di più. Sei coppie dovranno mettere a dura prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni: in attesa di scoprire la data ufficiale della messa in onda della prima puntata, sono stati svelati i nomi delle tentatrici e dei tentatori. Tra questi c’è Federica Francia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La giovane scese le scale dello studio di Maria de Filippi per Andrea Zelletta. Conosciamola meglio.