Temptation Island Vip, un tentatore di questa edizione è fidanzato? È polemica prima dell’inizio: ecco l’indiscrezione apparsa sul web.

Temptation Island Vip sta per partire su Canale 5. Dopo il successo della versione ‘classica’, il reality dei sentimenti torna anche nella sua edizione Vip, dove le coppie che si metteranno in gioco sono famose. A condurre il programma sarà Alessia Marcuzzi. E tra i tentatori potrebbe esserci anche lui, Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne. Ma nelle ultime ore una strana voce su di lui fa il giro del web. A lanciare lo ‘scoop’ la nota influencer Deianira Marzano. Nicolò parteciperebbe al programma come ‘single’, ma in realtà sarebbe fidanzato! Scopriamo di più.

Temptation Island Vip, un tentatore è fidanzato? Si tratta di Nicolò Brigante

Nicolò Brigante sarà con ogni probabilità uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island Vip. Il bel siciliano è diventato famoso in tv grazie al suo percorso a Uomini e Donne, dove ha scelto Virginia, con la quale però non è durata a lungo. Oggi l’ex tronista sarebbe pronto per una nuova avventura in tv a Temptation Island Vip. Tutto normale, se non fosse che secondo alcuni Nicolò sarebbe felicemente fidanzato! A svelare la notizia è stata Deianira Marzano, che attraverso le sue stories ha postato alcuni screen di ragazze siciliane. In molte sono sicure che il bel Brigante sia impegnato da un bel po’ con una farmacista di Catania. Date un’occhiata:

Queste sono solo alcune delle segnalazioni mostrate da Deianira. Secondo le utenti, Nicolò sarebbe fidanzato uffialmente. E avrebbe deciso di tenere nascosta la sua storia per partecipare a Temptation Island Vip. Nulla di ufficiale, ovviamente. E voi che idea vi siete fatti sulla vicenda?