Mariangela, Bake Off Italia 2019: casalinga bergamasca amante dei dolci concorrente della gara di pasticceria in onda su Real Time

Bake Off Italia 7 andrà in onda dal 7 agosto su Real Time. Dopo una lunghissima selezione, sono stati ufficializzati i pasticceri che andranno a sfidarsi durante questa nuova edizione. I concorrenti che parteciperanno al programma sono 18, rispetto ai 16 delle scorse edizioni.

Al timone di Bake Off Italia ci sarà Benedetta Parodi che guiderà i concorrenti che dovranno cercare di sfornare il miglior dolce possibile per vincere e conquistare il giudizio dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione, troviamo Mariangela. Conosciamola meglio

Mariangela, Bake Off Italia 2019: chi è la casalinga bergamasca con la passione per la pasticceria

Come appena detto, sono 18 i concorrenti che prenderanno parte a questa nuova edizione di Bake Off Italia 2019 e, tra gli aspiranti vincitori della gara di pasticceria amatoriale, troviamo Mariangela.

Originaria di Bergamo, 43 anni, Mariangela nella vita è una casalinga. Ma in passato ha svolto numerosi lavori: è stata operaia metalmeccanica, hostess in discoteca, assistente alla poltrona e molto altro ancora. La sua aspirazione è quella di tornare a lavorare, magari con l’aiuto del programma potrà realizzare il suo sogno di lavorare come pasticcera.

Mariangela ama stare con le amiche, ma soprattutto la sua passione, insieme ai dolci, è lo shopping. “Nascondo le buste dietro l’armadio così mio marito non le vede“.

Si è appassionata di dolci proprio grazie al programma di Bake Off. Dopo aver visto le puntate insieme a suo figlio, ha contattato il giudice Damiano Carrara su Instagram per mostrargli una torta realizzata con le sue stesse mani. E lui l’ha definita “bella”.

Mariangela ha un figlio piccolo ed è sposata. Ha confessato di non avere un rapporto idilliaco con sua suocera. Ed è a lei che dedicherebbe eventualmente la vittoria di Bake Off Italia.