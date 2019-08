Valentina Dallari, ecco quando uscirà il suo libro e come comprarlo: la DJ ha anche svelato ai fan un ‘particolare’ retroscena.

Valentina Dallari è completamente tornata alla normalità dopo aver combattuto e fortunatamente sconfitto un grave disturbo alimentare. La Dj bolognese, amata ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto raccontarsi in un libro, che si intitotola ‘Non mi sono mai piaciuta’. Dopo mesi di attesa dal primo annuncio, qualche ora fa l’ex tronista ha svelato finalmente la data ufficiale di uscita della sua prima ‘fatica letteraria’, spiegando ai suoi fan come acquistarlo, ma soprattutto ha raccontato un ‘particolare’ retroscena che riguarda proprio questa sua esperienza da scrittrice.

Valentina DAllari libro: data di uscita, come acquistarlo e quel ‘particolare’ retroscena

Valentina Dallari aveva già annunciato nelle storie Instagram di ieri che avrebbe dato una grande notizia ai fan questa mattina. E così è stato. In tarda mattinata la DJ ha fatto un video-selfie per svelare ai fan la grande novità, ovvero la data di uscita del suo libro, ‘Non mi sono mai piaciuta’. Il libro della Dallari uscirà il prossimo 24 settembre, ma seguendo le indicazioni dell’ex tronista, è possibile già pre-ordinarlo per essere sicuri di trovare la propria copia. Nelle storie Instagram di Valentina tutti i dettagli su come fare per pre-salvare il libro.

Dopo aver ricevuto la grande notizia da Valentina, in tanti hanno cominciato a taggarla nelle proprie storie, per dimostrarle di aver seguito il suo consiglio e aver pre-ordinato il libro. Non sono mancate anche alcune domande sull’esperienza da scrittrice della Dallari, che ha svelato un particolare retroscena: la ragazzi ha tenuto a precisare che il libro l’ha scritto al 100% da sola, senza l’aiuto di nessuno, tra una serata e l’altra, cosa che ha ulteriormente reso orgogliosi e felici i suoi fan.

