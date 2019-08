Bake Off Italia 2019, la lista ufficiale dei 18 concorrenti. Manca sempre meno alla nuova edizione, chi sarà il più forte? Ve li presentiamo

Un ultimo giro di lancette e anche quest’anno partirà la più dolce delle trasmissioni in onda su Real Time. Il count down per la settimana edizione di Bake Off Italia è davvero agli sgoccioli e si ripartirà più carichi che mai. Quest’anno ad accogliere i 18 aspiranti pasticcieri sarà Arcore, dove il solito tendone vedrà sfidarsi a colpi di crostate e pan di spagna i concorrenti in gara.

Potrebbe interessarti anche:

Bake Off Italia 2019, tutto sui nuovi concorrenti in onda dal 30 agosto

A condurre la nuova edizione, che partirà il 30 Agosto, ci sarà anche quest’anno Benedetta Parodi, accompagnata dagli ormai volti noti Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara giudici. Ma scopriamo insieme chi saranno i 18 sfidanti di Bake Off Italia 2019.

Riccardo, studente di 18 anni al quarto anno dell’istituto alberghiero. Nato a Pieve a Nievole è pronto a dimostrare alla famiglia quanto vale e a ricordare suo padre, cuoco di professione. Alice , 19 anni originaria di Muggiò, è una studentessa di scenografia all’Accademia delle Belle Arti, motivo che la spinge a partecipare al programma: l’arte e la pasticceria sono così simili da invogliarla ad inseguire questo sogno. Rong, 19 anni di Milano, uscito dall’alberghiero e attualmente cameriere. Passione trasmessagli da suo padre, che di mestiere fa il ristoratore, ma la sua particolare attenzione è per la pasticceria. Martina, 20 anni di Bologna è un ex studentessa attualmente disoccupata. La sua più grande passione la tiene impegnata durante la giornata. Il suo sogno più grande? Aprire una pasticceria americana. Antonio , 28 anni di Nicolosi, nella vita fa il commesso ma è laureato in grafica pubblicitaria. Bake off è da sempre la sua più grande ambizione e l’estro creativo potrebbe rappresentare un punto a suo favore. Hasnaa originaria di Casablanca ma residente a Campagna, è una giovane mamma. Due i motivi che la spingono a partecipare a Bake Off: dedicare del tempo a se stessa e garantire un futuro migliore a sua figlia. Martina, Romana di 29 anni, ha una forte passione per la cucina, ma il suo mondo è quello dell’ingegneria informatica. Pronta a tirare fuori il meglio di sé per dimostrare quanto vale ai fornelli. Olena, di origini ucraine ma Milanese impiantata, ha 30 anni e ha girato il mondo. Sposata e con due bambini coltiva ormai da anni la sua più grande passione, quella per i dolci. Il suo sogno aprire una bakery con le amiche. Daniele, 31 anni di Brescia, nella vita fa l’impegnato, ma il suo sogno più grande da anni rimane quello di partecipare a Bake off. Quest’anno finalmente potrà sfidarsi con gli altri concorrenti. Sara, manager di 31 anni di Varese, gestisce un folto team ma il suo sogno rimane un alto: aprire una pasticceria per bambini, la sua seconda più grande passione. Giusy, 32 anni di Catania, nella vita fa la centralinista, ma fuori dal call center è dinamica e amante dei balli caraibici. La sua più grande passione rimane in ogni caso la cucina, motivo per cui è pronta a tira fuori gli artigli ai tavoli di Bake off. Cecilia, 37 anni di Porto San Giorgio, fa la casalinga a tempo pieno. Mamma di due bellissimi bambini, si mostra sempre sorridente e spensierata. Cosa la spinge a partecipare? L’emozione che proverà nell’osservare le reazioni di chi assaggerà i suoi dolci. Dora, 38 anni di Bojano, è fortemente legata alla cultura della sua terra, il Molise. Attualmente maestra precaria, dedica parte del suo tempo nell’aiutare suo fratello nella gestione di un caseificio. Riuscirà ad avere la sua rivincita? Mariangela, 42 anni di Bonate Sopra, ha ritrovato l’amore dopo anni di solitudine, sposata da poco è attualmente la casalinga. La voglia di rivalsa l’ha spinta ad affrontare i casting nella pasticceria più famosa d’Italia. Rosario, 45 anni di Castelbuono, si occupa di sostegno ad alunni disabili e convive con la sua compagna e i loro 3 figli. Da sempre appassionato di cucina, ha sviluppato una forte propensione per il cake design. Annamaria , 53 anni di Capaccio Paestum, dopo anni da orafa, è attualmente disoccupata. La sua passione più grande la pasticceria, sempre al centro dei suoi momenti di svago, ora occasione per dimostrare quanto vale. Roberto, 59 anni di Cinisello Balsamo, è un tecnico elettronico su consulenza. I viaggi, le barche e la pasticceria le sue tre più grandi passioni. Sogni? Aprire una bakery con suo figlio a Milano. Antonino: il nonno sprint di Bake Off. La sua giudice preferita è la nipotina, approda a Bake Off con l’intenzione di vincere per omaggiare e dedicare la vittoria alla sua compagna prematuramente scomparsa.

Siamo pronti a vederli all’opera, non ci resta che attendere il 30 agosto per scoprire punti forti e deboli di ogni concorrente.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui