Rosa Perrotta in costume, niente ‘filtri’ dopo il parto: quel particolare non passa inosservato

Rosa Perrotta si mostra in costume dopo il parto ‘senza filtri’: quel particolare non passa inosservato. Ecco la foto dell’ex tronista.

Il suo piccolo Dodo le ha donato una gioia immensa. E Rosa Perrotta la sta condividendo co tutti i suoi fan. L’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo davvero un momento magico. La nascita del suo primogenito Domenico è stato il coronamento dell’amore con Pietro Tartaglione, l’avvocato conosciuto nel programma di Maria De Filippi. E poco importa se la gravidanza ha lasciato a Rosa alcuni ‘difetti’ fisici. La Perrotta si mostra sui social senza filtri, nè modifiche. “Quest’anno va così“, scrive sotto la foto in costume pubblicata poco fa. Diamo un’occhiata a quel particolare che tutti hanno notato.. e apprezzato!

Potrebbe interessarti anche:

Rosa Perrotta in costume dopo il parto, tutti notano un particolare: cellulite e smagliature

Se pensavate che tutte le vip passino le ore a modificare le foto prima di postarle, dovrete ricredervi. C’è un’ex tronista di Uomini e Donne che ha deciso di ‘rompere gli schemi’ dei social, mostrando il suo lato B con piccoli difetti. “Cellutite e anche smagliature”, è la stessa Rosa Perrotta a scriverlo nella didascalia del suo ultimo post. Ma la neo mamma non vive i cambiamenti fisici post gravidanza come un problema. Al contrario. Rosa si mostra in tutta la sua naturalezza su Instagram, riscuotendo un grande successo tra i followers:

E fa bene Rosa a mostrarsi senza timore. L’ex tronista è splendida, nonostante le leggere imperfezioni. Una pioggia di commenti positivi ha invaso le foto della neo mamma: “Grazie per essere te stessa al 100%”, “Rosa sei un grande esempio, meno finzione! Siamo donne, non bambole”. Una miriade di complimenti per la Perrotta, che oltre all’indiscutibile bellezza, ha dimostrato ancora una volta la sua intelligenza. Grazie Rosa per essere una di noi!