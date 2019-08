Elisa Isoardi ‘stuzzica’ i follower: quella che ci mostra è la sua bellezza ‘wild’, niente reggiseno e scollatura profonda per una naturalezza

Elisa Isoardi si mostra in tutta la sua sensualità in un post molto provocatorio su Instagram. Scollatura profonda e niente reggiseno, la conduttrice de La Prova del Cuoco ha deciso di far girare la testa proprio a tutti nel suo ultimo post. Tuttavia, l’attenzione si sposa inevitabilmente su altri dettaglio. Doveva capitare per forza visto il messaggio allegato da Elisa alla foto: “Ci sono, mi piace vederle, parlano di me, delle mie gioie e dei dolori… Anna Magnani diceva: “ Lasciami tutte le rughe , non me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele venire “. Buona notte ragazzi”.

Elisa Isoardi stuzzica i fan: niente reggiseno, l’attenzione si sposta su un particolare preciso

Niente reggiseno ed una scollatura che provocherebbe dei capogiri a chiunque. Elisa si mostra in tutta la sua bellezza sul suo profilo social, ma inevitabilmente l’attenzione dei fan si sposta sul viso. Su un viso che, a quanto pare, non ha quelle rughe di cui parla.

Non ci sarebbe mica qualcosa di male!? Le rughe fanno parte del corpo che matura. Elisa, col passare degli anni, diventa sempre più bella. Lo confermano anche i suoi follower che nei commenti di risposta scrivono: “Buonanotte stellina il tuo viso è bellissimo la tua mente è grande il tuo cuore dolcissimo come la tua anima sogni d’oro”. E altri che poi vanno dritti al punto: “Ma dove sono ‘ste rughe?”. Insomma, Elisa Isoardi ne parla ma il suo pubblico non vede ciò che vede lei.

Si è mostrata, in questo scatto pubblicato sui social, in tutta la sua bellezza ‘wild’. Sì, in tutta la sua naturalezza. Sembra persino sudata ed anche un po’ spettinata. Insomma, ha mostrato un lato di sé che forse non tutti conoscevano e che adesso hanno potuto apprezzare.

