Giulia De Lellis, arriva il commento di Ignazio Moser sul suo libro: parole pesanti quelle del fidanzato di Cecilia Rodriguez. Scopriamole insieme.

Tra le protagoniste di Uomini e Donne, lei è indubbiamente quella che ha riscosso più successo. Parliamo di Giulia De Lellis, la regina delle influencer uscite dal programma di Maria De Filippi. Il suo ultimo gioiellino è il libro ‘Le corna stanno bene su tutto‘, un racconto autobiografico in cui Giulia parla della fine della relazione con Andrea Damante. Un libro che ha fatto discutere non poco e su cui ha voluto dire la sua anche Ignazio Moser. Dopo la frecciatina della sua fidanzata Cecilia Rodriguez sull’altezza della De Lellis, pare che neanche Moser abbia parole dolcissime per lei. Scopriamo tutto.

Giulia De Lellis, Ignazio Moser critica il suo libro: “Prerisco contenuti”

Tra Ignazio Moser e Giulia De Lellis pareva essere nata una bella amicizia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma la rottura tra l’ex corteggiatrice e Andrea Damante ha cambiato le carte in tavola. E oggi Ignazio torna a parlare di Giulia sul settimanale Chi. In particolare, il fidanzato di Chechu esprime la sua opinione sul libro De Lellis uscito da poco. Un libro che parla della fine della relazione con Damante, per via dei tradimenti di quest’ultimo. Per Ignazio, il libro è interessante, dato che ha vissuto in prima persona la particolare situazione della coppia. Ma non manca la frecciatina per la De Lellis: “Ai romanzi preferisco biografie e libri con contenuti”. Una stoccata davvero pesante quella di Moser, che definendo ‘romanzo’ il libro di Giulia, ha insinuato che quanto raccontato sia del tutto inventato. Un tentativo di difesa verso il suo amico Andrea Damante? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi: Giulia risponderà alla frecciatina di Moser?