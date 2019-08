Verissimo, in arrivo la nuova stagione: quando arriva e chi sono i primi ospiti del talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin.

L’estate sta finendo e una nuova stagione televisiva è pronta a ripartire. Tutti i programmi più amati dai telespettatori torneranno in onda presto. Vi abbiamo già anticipato le date d’inizio delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Oggi è la volta del talk show che tiene compagnia agli italiani ogni sabato pomeriggio. Parliamo di Verissimo, la trasmissione dedicata alle interviste di Silvia Toffanin. Ecco quando inizia e chi saranno i primi ospiti in studio.

Ci siamo. La programmazione tv sta per ripartire con i suoi programmi più amati. Tra quest c’è sicuramente Verissimo, il talk show della Toffanin, che con garbo e tatto fa ‘confessare’ i vip più famosi del mondo dello spettacolo. Siete curiosi di scoprire quando ripartirà la trasmissione? Ebbene, c’è la data: sabato 14 settembre. Solo pochi giorni e potremmo seguire di nuovo le interessanti interviste di Silvia, che per la prima puntata del suo talk potrebbe ospitare qualche ‘vecchia conoscenza’. Tra i papabili nomi c’è quello di Ilary Blasi, amica oltre che collega della Toffanin. La conduttrice rivela che ci sono alcuni ospiti che tornano a visitarla ‘abitualmente’, proprio come fosse un salotto di casa. Ma attenzione: nello studio di Verissimo potrebbe tornare anche lei, Pamela Prati. Dopo la bufera mediatica del caso Caltagirone, la showgirl sarda potrebbe cercare un nuovo chiarimento in tv. Nulla di ufficiale, ma la padrona di casa non lo esclude: “Se ci saranno nuovi sviluppi, perché no?”. Insomma, è tutto pronto per il ritorno di Verissimo. E voi, siete pronti?