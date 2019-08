Aurora Ramazzotti, spunta foto di lei da bambina insieme a Michelle Hunziker: i fan rimangono ‘sconvolti’ per un particolare dettaglio.

Aurora Ramazzotti sta pian piano costruendo la sua carriera televisiva, sulle orme della mamma Michelle Hunziker. Ma non solo. Aurora è anche un vero e proprio personaggio social. Il suo profilo Instagram da oltre 1 milione e mezzo di followers, è pieno di foto e video in cui lei mostra tutta la sua simpatia. Proprio come la mamma, la giovane ha una personalità vulcanica, perciò utilizza i social anche per raccontare le sue disavventure e far divertire chi la segue. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo è una foto di lei da piccola in compagnia di mamma Michelle: i fan sono rimsti sconvolti per un particolare.

Aurora Ramazzotti, foto di quando era bambina insieme a mamma Michelle: fan sconvolti per un dettaglio

Aurora Ramazzotti è solita condividere sui social pensieri, foto e video che la ritraggono in vesti diverse. A volte si mostra sensuale, ma nella maggior parte dei casi fa divertire i suoi followers con simpatici siparietti e racconti esilaranti sulle sue ‘disavventure’. Di sicuro Aurora è molto amata sul web, e l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo conferma. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato una foto di quando era bambina e si trovava in compagnia della sua mamma all’uscita di un cinema. L’espressione del suo viso fa sorridere, tanto che Aurora nella didascalia ha immaginato che qualcuno le avesse appena spoilerato la fine del film. La foto è davvero tenera e divertente, ma tutti sono rimasti colpiti, anzi quasi sconvolti, per un particolare, e lo hanno scritto nei numerosissimi commenti.

Ebbene sì, tutti i fan non possono credere ai loro occhi: Michelle non è cambiata di una virgola e lo stesso vale per sua figlia. Non solo, la ‘piccola’ Aurora è identica a Sole, primogenita di Michelle e Tomaso Trussardi. E’ incredibile come le due sorelle si somiglino, ma soprattutto i fan sono sconvolti dal fatto che le due protagoniste dello scatto non siano affatto cambiate a distanza di tanti anni.

