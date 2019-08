Paola Di Benedetto, possibile nessuno si sia accorto di cosa ha tra le gambe? Arrivano bruttissime accuse sul suo profilo

Paola Di Benedetto ha pubblicato su Instagram un post in cui si ribella contro alcune persone che le hanno scritto dei commenti poco carini. C’è chi la vede troppo magra e glielo scrive accusandola e puntando il dito senza aver guardato bene – come lei stessa specifica – qual è il dettaglio che la fa apparire così. Ma andiamo a scoprire insieme a cosa si riferisce Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin, nel commento lasciato sul suo profilo.

Paola Di Benedetto risponde: “Cosa ho tra le gambe”

“Per tutti coloro che hanno accusato di una eccessiva magrezza o di un Photoshop usato male: ho semplicemente il piumone fra le gambe. Mi dispiace dovermi giustificare anche di commenti così, ma sinceramente prima di parlare a vanvera almeno guardate con occhi oggettivi la foto. Grazie”. Questo il messaggio pubblicato dalla fidanzata di Fede. Sì, perché a quanto pare sono tornati insieme: almeno così dicono le ultime notizie di gossip.

Nella storia successiva, inoltre, Paola mette in risalto il dettaglio che avrebbe ‘confuso’ i suoi follower. Il piumone che aveva tra le gambe viene cerchiato con lo strumento per evidenziare. Poi, ha anche aggiunto una faccina con la lingua di fuori, come potete vedere. Insomma, Paola ha soltanto voluto specificare che tutti quei commenti erano fuori luogo. Ha anche scritto chiaramente che non le fa piacere sottolineare certe cose. Chissà, in questo modo si saranno tranquillizzati un po’ tutti? Che ne pensate? Intanto, Paola Di Benedetto continua ad essere al centro dell’attenzione per quello che riguarda lo stato delle cose tra lei e Fede, cantante del suo musicale Benji e Fede.

